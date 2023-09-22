В Китае предложили ООН бойкотировать односторонние санкции

Вице-председатель КНР Хань Чжэн отметил, что Пекин против гегемонии и политики силового принуждения

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Китай предлагает международному сообществу бойкотировать односторонние санкции, которые наносят серьезный урон международным отношениям. Об этом заявил в четверг вице-председатель КНР Хань Чжэн.

"Противозаконные односторонние санкции серьезно подрывают гармонию и стабильность в международных отношениях, - подчеркнул он на общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН. - Члены мирового сообщества должны сообща объявить этому бойкот".

Как заявил Хань Чжэн, Пекин против гегемонии и политики силового принуждения. Он напомнил, что нужно уважать суверенитет всех стран, указав на важность соблюдения Устава ООН.

Хань Чжэн отметил, что китайские власти намерены целенаправленно проводить политику экономической открытости в отношении других стран.

"Китай будет твердо и неизменно проводить политику открытости в отношении других стран, - сообщил он. - КНР в своем развитии достигла глубокой интеграции в глобальную экономику, мы всегда будем решительно содействовать усилению системной открытости".

По словам Хань Чжэна, Пекин намерен создавать благоприятные условия для развития торгово-инвестиционных отношений с другими странами. Он пообещал защищать права иностранных инвесторов и активно содействовать глобальному экономическому росту.