21 сентября, 23:19,
обновлено 21 сентября, 23:29
Генассамблея ООН

В Китае предложили ООН бойкотировать односторонние санкции

Вице-председатель КНР Хань Чжэн отметил, что Пекин против гегемонии и политики силового принуждения

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Китай предлагает международному сообществу бойкотировать односторонние санкции, которые наносят серьезный урон международным отношениям. Об этом заявил в четверг вице-председатель КНР Хань Чжэн.

"Противозаконные односторонние санкции серьезно подрывают гармонию и стабильность в международных отношениях, - подчеркнул он на общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН. - Члены мирового сообщества должны сообща объявить этому бойкот".

Как заявил Хань Чжэн, Пекин против гегемонии и политики силового принуждения. Он напомнил, что нужно уважать суверенитет всех стран, указав на важность соблюдения Устава ООН.

Хань Чжэн отметил, что китайские власти намерены целенаправленно проводить политику экономической открытости в отношении других стран. 

"Китай будет твердо и неизменно проводить политику открытости в отношении других стран, - сообщил он. - КНР в своем развитии достигла глубокой интеграции в глобальную экономику, мы всегда будем решительно содействовать усилению системной открытости".

По словам Хань Чжэна, Пекин намерен создавать благоприятные условия для развития торгово-инвестиционных отношений с другими странами. Он пообещал защищать права иностранных инвесторов и активно содействовать глобальному экономическому росту. 

Теги:
КитайГенассамблея ООН
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