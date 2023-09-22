Американские сенаторы предложили санкции для Баку и помощь Еревану из-за Карабаха

Инициатива предусматривает, что вашингтонская администрация может включить Армению в программу оказания финансовой военной помощи зарубежным государствам

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Американские сенаторы из Демократической и Республиканской партий представили в четверг законопроект, который содержит санкции против Азербайджана из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха, а также помощь Армении. Об этом сообщила пресс-служба одного из авторов инициативы председателя комитета по иностранным делам американского Сената Роберта Менендеса (демократ от штата Нью-Джерси).

Как отмечается в распространенном документе, законопроект "предоставляет гуманитарную помощь армянам в Нагорном Карабахе, препятствует предоставлению правительству Азербайджана дополнительной помощи в области безопасности". Инициатива разрешает вашингтонской администрации включить Армению в программу оказания финансовой военной помощи зарубежным государствам, "разрабатывает программу обеспечения безопасности народа Нагорного Карабаха и вводит санкции против" азербайджанских властей за их действия по отношению к Нагорному Карабаху.