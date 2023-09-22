Байден на Генассамблее ООН встретился с лидерами стран Центральной Азии

Президенты США, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана договорились о расширении сотрудничества в сферах безопасности, экономики и энергетики

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. США, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан (формат C5+1) намерены расширить сотрудничество в сферах безопасности, экономики и энергетики. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам встречи американского лидера Джо Байдена и президентов пяти стран Центральной Азии на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Мы подтвердили намерение укреплять сотрудничество в сфере безопасности, считая его краеугольным камнем в борьбе с региональными вызовами и в сохранении суверенитета и независимости государств Центральной Азии. Признаем, что ситуация в Афганистане остается важным фактором, влияющим на безопасность и стабильность Центральной Азии, и по-прежнему привержены сотрудничеству по оборонным, правоохранительным и контртеррористическим вопросам. Мы намерены углубить сотрудничество, в том числе за счет активизации обмена информацией, взаимодействия по вопросу охраны границ и безопасной миграции, поддержки репатриации граждан с северо-востока Сирии и обмена передовым опытом в борьбе с терроризмом и недопущением радикализации, ведущей к жестокости", - говорится в документе, распространенном в четверг пресс-службой Белого дома.

Лидеры пяти стран Центральной Азии также выразили готовность ускорить создание "более благоприятного делового климата" для торговли с представителями американского частного сектора и роста инвестиций, для этого они намерены "работать над установлением нормальных торговых отношений на постоянной основе". Планируется "расширить альтернативные торговые маршруты" и установить новые связи между предпринимателями США и Центральной Азии. С этой целью будет создана бизнес-платформа.

"Дальнейшие инвестиции и развитие Транскаспийского торгового пути <...>, равно как и [развитие] энергетической инфраструктуры и расширение транспортных сетей, соединяющих Центральную и Южную Азию, необходимы для диверсификации транспортных маршрутов. <...> Мы подтверждаем, что готовы использовать инструменты, предоставленные по линии Государственного департамента США, Американской корпорации по финансированию международного развития, Экспортно-импортного банка США и Агентства международного развития в рамках партнерства по глобальной инфраструктуре и инвестициям, включая важную транспортную [инфраструктуру], чистую энергетику, цепочки поставок критически важных минералов и цифровую связь", - говорится в заявлении.

Агентство международного развития США проведет в октябре конференцию министерского уровня для обсуждения конкретных действий, нацеленных на содействие устойчивому и инклюзивному экономическому развитию региона.