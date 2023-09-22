Глава МИД Буркина-Фасо заявила, что РФ является надежным партнером в борьбе с терроризмом

Оливия Рагнагневенде Руамба отметила, что Буркина-Фасо и Россия обсуждают сотрудничество в области безопасности

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Буркина-Фасо и Россия обсуждают сотрудничество в области безопасности, заявила журналистам глава МИД Буркина-Фасо Оливия Рагнагневенде Руамба по итогам встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН.

"Сегодняшняя встреча прошла в развитие переговоров наших лидеров на саммите Россия - Африка, позволила нам посмотреть на ключевые вопросы, среди которых сотрудничество в области безопасности. Мы боремся с терроризмом и призываем наших партнеров помочь нам, а Россия - один из наших надежных партнеров", - сказала она.

"Буркина-Фасо также среди тех стран, куда Россия решила поставить пшеницу. Кроме того, мы обсудили возможность создания совместной комиссии для рассмотрения всех вопросов сотрудничества", - добавила министр.

Как в свою очередь в МИД РФ по итогам встречи сообщили, что собеседники подтвердили обоюдный настрой на "активизацию российско-буркинийского взаимовыгодного сотрудничества в различных областях с упором на расширение кооперации в торгово-экономической и гуманитарной сферах".

Ранее в четверг Лавров также провел переговоры с главами МИД Египта, Таиланда, Кубы, Бразилии, Саудовской Аравии, Мали и главой Суверенного совета Судана.