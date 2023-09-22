Зеленский заявил, что новый пакет помощи США - это то, что было нужно Украине

Президент Соединенных Штатов Джо Байден сообщил, что танки Abrams поступят на Украину на следующей неделе

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский признал, что новый пакет помощи от США - это то, что необходимо Украине.

"Это именно то, что необходимо нашим солдатам", - сказал он на встрече с президентом США Джо Байденом. При этом Зеленский не упомянул тактические ракеты ATACMS, о поставках которых Киев просил Вашингтон.

Байден заявил, что танки Abrams поступят на Украину на следующей неделе. Также президент сообщил, что США расширят поставки Украине средств ПВО, в том числе передадут новые батареи системы Hawk. В распространенном письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена также говорится, что администрация Соединенных Штатов направляет Украине очередной пакет военной помощи на $325 млн со снарядами для систем противовоздушной обороны.