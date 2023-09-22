Израиль и ДР Конго договорились открыть посольства в Киншасе и Иерусалиме

Главы государств также обсудили укрепление двустороннего сотрудничества в области сельского хозяйства, торговли, безопасности, кибербезопасности и в других сферах

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 сентября. /ТАСС/. Демократическая Республика Конго (ДРК) перенесет свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, еврейское государство в свою очередь откроет дипломатическую миссию в Киншасе. Такой договоренности достигли во время встречи на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент ДРК Феликс Чисекеди, сообщила радиостанция Kan.

По ее информации, Нетаньяху и Чисекеди обсудили укрепление двустороннего сотрудничества в области сельского хозяйства, торговли, безопасности, кибербезопасности и в других сферах. "У нас только что состоялся очень продуктивный разговор с президентом Конго, и мы договорились, что Израиль откроет посольство в Киншасе и что Конго перенесет свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Это два хороших объявления, и я думаю, что они отражают наше общее желание укреплять наши отношения", - заявил по итогам встречи израильский премьер.

В свою очередь Чисекеди отметил, что открытие посольства Израиля в Киншасе и перенос дипломатической миссии ДРК в Иерусалим призваны способствовать укреплению двусторонних связей. "Переговоры были о наших прекрасных отношениях и путях укрепления этих отношений. Мы также обсудили, как сблизить две страны путем разработки большего количества инвестиционных проектов в области безопасности и киберзащиты. Чтобы решить эту проблему, Израиль согласился открыть посольство в Киншасе, а Демократическая Республика Конго согласилась перенести свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим", - отметил глава ДРК, чьи слова также приводит Kan.

Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем палестино-израильского урегулирования. Израильтяне заняли восточную часть города во время войны 1967 года и настаивают, что Иерусалим является единой и неделимой столицей Израиля. Совет Безопасности ООН резолюцией 478 от 20 августа 1980 года отверг его право на Восточный Иерусалим и призвал членов всемирной организации вывести свои дипломатические представительства из города.

В 2018 году по решению Дональда Трампа, занимавшего тогда пост президента США, американское посольство в Израиле переехало из Тель-Авива в Иерусалим. Затем свои дипломатические представительства в этом городе открыли Гватемала, Гондурас, а также непризнанное Косово. 5 сентября посольство Папуа - Новой Гвинеи открылось в Иерусалиме , достигнута также договоренность об открытии там до конца текущего года посольства Парагвая.