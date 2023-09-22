Временный глава МИД Пакистана назвал встречу с Лавровым в ООН самой важной

Джалил Аббас Джилани также подчеркнул, что доволен развитием отношений между исламской республикой и Россией

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Временный глава МИД Пакистана Джалил Аббас Джилани назвал встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым "самой важной".

"Это самая важная встреча. Хотя любая встреча с вами - это большое удовольствие. И мы очень рады тому, как развиваются отношения между нашими странами", - сказал Джилани Лаврову на встрече на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он также вспомнил, что ранее несколько раз бывал в Москве. "У вас есть приглашение посетить Москву уже в своем новом качестве", - ответил ему Лавров.

Джилани, который ранее был послом Пакистана в США, назначили министром иностранных дел в середине августа.