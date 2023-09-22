Кисида считает, что лидеры G7 в Хиросиме обязались создать мир без ядерного оружия

Касаясь своего участия в ГА ООН, премьер-министр Японии отметил, что подчеркнул "необходимость вернуться к самой основе человеческого достоинства", чтобы изменить тенденцию к разделению и конфронтации, с которой сталкивается мир

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида считает, что на проведенном в мае саммите в Хиросиме лидеры стран Группы семи (G7) взяли на себя обязательство создать мир без ядерного оружия.

"Одной из частей моей жизни на дипломатическом фронте было ядерное разоружение и нераспространение. Я премьер-министр Японии, имеющий корни в Хиросиме, поэтому вы поймете, что для меня значит этот вопрос. И вы не удивитесь, что это также было важным пунктом повестки дня саммита G7. Я искренне верю, что мы достигли главной цели: национальные лидеры лично столкнулись с трагической реальностью атомных бомбардировок и взяли на себя обязательство создать мир без ядерного оружия", - приводит содержание его речи в Экономическом клубе Нью-Йорка МИД Японии.

Касаясь своего участия в Генеральной Ассамблее ООН, Кисида также отметил, что подчеркнул "необходимость вернуться к самой основе человеческого достоинства", чтобы изменить тенденцию к разделению и конфронтации, с которой сталкивается мир. "Я считаю, что именно так страны могут найти способ сотрудничества, преодолевая разногласия по поводу своих систем или ценностей", - добавил глава правительства.

Япония в текущем году председательствует в Группе семи, саммит был проведен в Хиросиме в мае. Этот город 6 августа 1945 года подвергся американской атомной бомбардировке. Джо Байден стал вторым действующим президентом США, посетившим Хиросиму. Однако, как и Барак Обама, побывавший здесь в 2016 году, извинений за атомные бомбардировки он не принес.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены США в самом конце Второй мировой войны с официально объявленной целью ускорить капитуляцию Японии. Они стали единственными в истории человечества примерами боевого применения ядерного оружия. В момент взрыва бомбы в Хиросиме, по разным оценкам, погибли от 70 до 100 тыс. человек, в Нагасаки - 70 тыс. Общее число жертв, включая тех, кто впоследствии умер от лучевой болезни, раковых и других заболеваний, сейчас составляет более 500 тыс. человек.