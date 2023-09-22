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обновлено 22 сентября, 00:34
Военная операция на Украине

Байден и Зеленский обсудили сотрудничество США с украинским ВПК

Doug Mills/ The New York Times via AP, Pool
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден
© Doug Mills/ The New York Times via AP, Pool

В Белом доме отметили, что Соединенные Штаты "намерены укреплять обороноспособность Украины в долгосрочной перспективе"

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Американский президент Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский обсудили во время переговоров в Белом доме восстановление энергетического и экономического секторов Украины, борьбу Киева с коррупцией, а также сотрудничество американского и украинского военно-промышленных комплексов (ВПК). Об этом сообщила пресс-служба главы вашингтонской администрации по итогам встречи.

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"Соединенные Штаты намерены укреплять обороноспособность Украины в долгосрочной перспективе, в том числе за счет налаживания партнерских отношений с украинской военно-промышленной базой. С этой целью осенью правительство США проведет конференцию, в которой примут участие представители американской военной промышленности, украинские предприниматели и должностные лица обеих стран для рассмотрения возможностей создания совместных предприятий и совместного производства. Президент Байден и президент Зеленский обсудили поддержку США в восстановлении энергетики и экономики Украины", - отметили в Белом доме.

Главы государств "говорили об усилиях по увеличению генерирующих и передающих мощностей, а также приветствовали подписание правительствами своих стран меморандума о взаимопонимании, направленного на укрепление энергетической устойчивости Украины". "Президент Зеленский поделился своими планами по борьбе с коррупцией на Украине. Президент Байден подчеркнул важность сильных, политически независимых антикоррупционных институтов, включая Национальное антикоррупционное бюро Украины, Специализированную антикоррупционную прокуратуру и Высший антикоррупционный суд", - подчеркивается в документе.

Американский и украинский лидеры "обсудили продолжающееся контрнаступление Украины". Байден в очередной раз заявил, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", и привлекут Россию к ответственности за приписываемые ей преступления. "Президент Байден приветствовал дипломатические усилия президента Зеленского, направленные на обеспечение глобальной поддержки справедливого и прочного мира", - утверждали в Белом доме. 

Теги:
УкраинаСШАБайден, ДжоЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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