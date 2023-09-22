22 сентября, 01:04
Военная операция на Украине

Трюдо подтвердил приезд Зеленского в Канаду и его выступление в парламенте страны

Премьер-министр страны отметил, что в Торонто украинский президент проведет встречи с диаспорой и местным бизнесом

ОТТАВА, 22 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский посетит его страну и выступит перед ее парламентом. Об этом говорится в распространенном заявлении главы канадского правительства.

"Премьер-министр Джастин Трюдо сегодня (21 сентября - прим. ТАСС) объявил, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Канаду с 21 по 22 сентября", - сказано в документе. В нем уточняется, что в Оттаве Зеленский выступит перед канадским парламентом, а в Торонто проведет встречи с украинской диаспорой и канадским бизнесом.

19 сентября о визите Зеленского со ссылкой на свои источники сообщал канадский телеканал CTV. В общей сложности, по его данным, украинский президент пробудет в Канаде около 24 часов.

В марте 2022 года Зеленский уже обращался к канадскому парламенту, но тогда он это делал по видеосвязи. 

Теги:
УкраинаКанадаТрюдо, ДжастинЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
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