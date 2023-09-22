Во Франции выразили уверенность в эффективности действий ECOWAS в Нигере

Глава французского внешнеполитического ведомства Катрин Колонна заявила, что усилия сообщества помогут восстановить конституционный порядок в африканской стране

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Франция считает, что усилиями, которые предпринимают государства Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) для урегулирования ситуации в Нигере, может быть восстановлен конституционный порядок в этой стране. Об этом заявила французский министр иностранных дел Катрин Колонна, выступая с трибуны 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Что касается Нигера, то Франция поддерживает усилия ECOWAS. Этими усилиями может быть восстановлен конституционный порядок, который поставлен под угрозу насильственными методами с тех пор, как демократически избранный президент Мохаммед Базум столкнулся с попыткой государственного переворота", - сказала Колонна.

Она добавила, что, по мнению Парижа, "решение кризисов в Африке должно быть найдено самими африканцами".

18 августа комиссар по вопросам мира и безопасности ECOWAS Абдель Фатау Мусах заявил, что точная дата начала военного вмешательства в ситуацию в Нигере определена. Официально она пока не объявлена.

21 сентября президент Сенегала Маки Саль в интервью радиостанции RFI сообщил, что страны ECOWAS не сбросили со счетов возможность военного вторжения в Нигер, но надеются, что до такого варианта развития событий не дойдет и удастся урегулировать ситуацию дипломатическим путем.