Тайвань зафиксировал приближение 34 летательных аппаратов и семи кораблей КНР

Армия острова в ответ задействовала авиацию, флот и наземные ЗРК

ГОНКОНГ, 22 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за минувшие сутки приближение к острову 34 летательных аппаратов и семи кораблей Народно-освободительной армии Китая. Об этом говорится в заявлении на сайте военного ведомства острова.

Как утверждается в документе, 24 летательных аппарата "пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива или зашли в опознавательную зону ПВО острова к северу, юго-востоку или юго-западу от него". Среди них один беспилотник CH-4, два BZK-005, 10 истребителей J-10, четыре J-16, два Су-30, многоцелевой самолет Y-9, противолодочный самолет Y-8, два бомбардировщика H-6K и самолет дальнего радиолокационного обнаружения KJ-500.

Как указывается в заявлении, армия Тайваня в ответ задействовала авиацию, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы для наблюдения за целями.

В понедельник армия Тайваня зафиксировала появление возле острова 103 самолетов Народно-освободительной армии Китая, что стало самой масштабной такой операцией по меньшей мере с августа 2022 года. Согласно опубликованному на прошлой неделе ежегодному докладу тайваньского военного ведомства, авиация и корабли ВС КНР стали гораздо чаще пересекать срединную линию Тайваньского пролива и входить в опознавательную зону ПВО острова после состоявшегося 2-3 августа 2022 года визита в Тайбэй занимавшей в то время пост спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.