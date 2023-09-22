Франция выступила за включение стран Африки в Совбез ООН как постоянных членов

Министр иностранных дел республики Катрин Колонна не уточнила, какие именно страны африканского континента она имела в виду

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Франция поддерживает включение стран Африки, а также государств группы G4 (Бразилия, Германия, Индия и Япония) в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций в качестве постоянных членов. Об этом заявила министр иностранных дел республики Катрин Колонна, выступая с трибуны 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Мы должны найти импульс для реформы Совета Безопасности ООН, и здесь, конечно же, речь идет о его расширении, - отметила она. - Мы выступаем за более широкое присутствие в совете государств Африки, в том числе на постоянной основе. Мы также поддерживаем кандидатуры стран G4".

Глава французской дипломатии не уточнила, какие именно страны африканского континента она имела в виду.

В Совбез ООН входят 15 стран, из которых 5 (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция) являются постоянными членами, а 10 - непостоянными, избираемыми в его состав на два года.

Что касается G4, то ее члены обязались поддержать заявки друг друга на получение места постоянного члена Совбеза ООН.

Ранее генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш заявлял, что большинство стран ООН признают необходимость реформы Совета Безопасности. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Совбез ООН следует расширять не за счет западных стран, а за счет представителей Азии, Африки и Латинской Америки.