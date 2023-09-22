Эксперт назвал вступление Аргентины в БРИКС ключом к интеграции в Южной Америке

Политолог Матиас Касиабуэ также считает, что членство в объединении позволит Буэнос-Айресу углубить экономические связи с Пекином, Нью-Дели и Бразилиа

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 сентября. /ТАСС/. Присоединение Аргентины к БРИКС может стать ключом к активизации интеграции в Южной Америке, считает политолог Матиас Касиабуэ.

"Участие Аргентины в БРИКС действительно может стать ключом к перезапуску консолидированного регионального блока и процесса региональной интеграции. <...> Вступление Аргентины в БРИКС, по сути, означает участие в объединении почти всего Южноамериканского общего рынка, а значит почти всей Южной Америки", - сказал эксперт в четверг на семинаре, организованном представительством Россотрудничества в республике.

По мнению эксперта, для Аргентины вступление в объединение имеет большое значение ввиду получения доступа к Новому банку развития. "Долг перед Международным валютным фондом - наша главная экономическая и в то же время политическая проблема, а БРИКС располагает заметной финансовой поддержкой", - добавил он.

Касиабуэ считает, что членство в объединении позволит Буэнос-Айресу углубить экономические связи с главными торговыми партнерами - Китаем, Индией и Бразилией. "Еще одним важным фактором вступления Аргентины может стать дедолларизация", - сказал он.

Семинар "Значимость БРИКС: вызовы и возможности" прошел в рамках цикла конференций "Россия в многополярном мире", который организовал Русский дом. "Нам было важно выслушать мнение экспертов двух стран, особенно в свете того, что сразу два кандидата в президенты на предстоящих выборах в Аргентине высказывались против вступления своей страны в это интеграционное объединение", - сказала журналистам руководитель представительства Россотрудничества Ольга Муратова.

По итогам саммита БРИКС, который проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге, президент ЮАР Сирил Рамапоса сообщил о расширении объединения. Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в его состав 1 января 2024 года.