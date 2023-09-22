Зеленский заявил о создании с США совместной оборонной системы

По словам украинского президента, также появится новая промышленная база и дополнительные рабочие места

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Украина и США создадут совместную оборонную экосистему, в рамках которой будут производить необходимое оружие. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.

"Мы будем работать вместе, чтобы вместе с Соединенными Штатами Украина производила необходимое оружие. <...> Мы готовимся вместе с США создать новую оборонную экосистему, производить оружие, вместе работать над укреплением свободы и защитой жизни", - сказал он.

Зеленский добавил, что в рамках системы появится новая промышленная база и новые рабочие места.

Зеленский 21 августа прибыл в Вашингтон из Нью-Йорка, где принимал участие в мероприятиях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В Белом доме состоялись его переговоры с президентом США Джо Байденом. Байден заявил, что танки Abrams поступят на Украину на следующей неделе. Также президент сообщил, что США расширят поставки Украине средств ПВО, в том числе передадут новые батареи системы Hawk. В распространенном письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена также говорится, что администрация Соединенных Штатов направляет Украине очередной пакет военной помощи на $325 млн со снарядами для систем противовоздушной обороны.