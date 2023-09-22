Китай выразил готовность углублять партнерство с Туркменией в энергетике

Си Цзиньпин, поздравляя туркменского коллегу Сердара Бердымухамедова с днем рождения, подчеркнул, что уделяет "большое внимание развитию" отношений между двумя странами

АШХАБАД, 22 сентября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента Туркмении Сердара Бердымухамедова с днем рождения. Текст поздравления приводит официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

"Я уделяю большое внимание развитию китайско-туркменских отношений и готов поддерживать с вами тесные контакты, неуклонно продвигая стратегическое сопряжение инициативы совместного строительства "Один пояс - один путь" со стратегией Туркменистана "Возрождение Великого Шелкового пути", углублять энергетическое партнерство", - написал председатель КНР.

Он напомнил, что Бердымухамедов в январе совершил успешный визит в Китай. "В мае вы еще раз посетили Китай для участия в саммите Китай - Центральная Азия, в ходе которого мы с вами провели дружеский и конструктивный обмен мнениями и достигли важных договоренностей по двустороннему сотрудничеству в ключевых областях, что наполнило китайско-туркменское стратегическое партнерство новым содержанием", - отметил китайский лидер.

Председатель КНР пожелал президенту Туркмении крепкого здоровья и успехов в работе, а народу этой страны - счастья и благополучия.

Бердымухамедов в пятницу празднует свое 42-летие.