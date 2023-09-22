22 сентября, 04:46

СМИ сообщили о планах Японии сменить посла в России

По данным газеты Hokkaido Shimbun, вместо Тоёхису Кодзуки дипломатическое представительство в Москве может возглавить Акира Муто

ТОКИО, 22 сентября. /ТАСС/. Правительство Японии изучает вопрос о замене посла в России. Как сообщила газета Hokkaido Shimbun, 66-летнего Тоёхису Кодзуки, который возглавляет дипломатическое представительство в Москве восемь лет, может сменить 63-летний Акира Муто.

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Муто считается специалистом по России и возглавляет Институт дипломатической службы при МИД Японии. На службе в ведомстве он находится уже более 38 лет. За это время Муто возглавлял российский отдел европейского департамента МИД, работал первым секретарем, а затем и советником посольства Японии в РФ, советником-посланником в посольстве в США, генеральным консулом в Лос-Анджелесе.

По данным газеты, Токио прорабатывает этот вопрос с российской стороной.

Вместе с тем заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил ранее в ответ на вопрос ТАСС, что Москва точно направит посла в Японию. В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин освободил Михаила Галузина от должности посла в Японии и назначил его заместителем министра иностранных дел РФ. По словам Руденко, российская сторона не комментирует вопрос о кандидатуре до тех пор, пока не будет получен агреман (согласие на прием посла) от Токио. 

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