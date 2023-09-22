Страны G4 заявили о необходимости ускорить процесс реформирования СБ ООН

Министры Группы четырех подтвердили, что расширение Совета Безопасности Организации Объединенных Наций как в категории постоянных, так и непостоянных членов имеет важное значение для того, чтобы сделать этот орган "более представительным, легитимным и действенным"

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Эффективность Совета Безопасности ООН продолжит снижаться, если затягивать процесс его реформирования. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД стран Группы четырех (G4, объединяет Бразилию, Германию, Индию и Японию), которые провели встречу на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Будущее международных структур управления зависит от их способности адаптироваться и оставаться пригодными для достижения поставленных целей. Чем больше времени уйдет на реформирование Совета Безопасности ООН, тем больше его эффективность будет ставиться под сомнение", - заявили они.

Министры G4 подтвердили, что расширение Совета Безопасности ООН как в категории постоянных, так и непостоянных членов имеет важное значение для того, чтобы сделать этот орган "более представительным, легитимным и действенным". Они указали также на "рекордное число государств-членов, которые недвусмысленно признали необходимость реформы СБ ООН".

"Нужно усилить роль развивающихся стран в Совете Безопасности <...>. Важно расширить участие недопредставленных и непредставленных групп и регионов, таких как Африка, Латинская Америка и страны Карибского бассейна", - подчеркнули министры. Главы МИД Группы четырех призвали не упустить возможности достижения прогресса в рефомировании СБ ООН на предстоящем в следующем году Саммите будущего, а также в год 80-летия ООН в 2025 году.

Группа четырех была образована в 2005 году как объединение, поддерживающее заявки на постоянные места в СБ ООН. В Совет Безопасности всемирной организации входят 15 стран, из которых 5 (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция) являются постоянными членами, а 10 - непостоянными, избираемыми в его состав на два года. Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявлял, что большинство стран ООН признают необходимость реформы Совета Безопасности.