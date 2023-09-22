22 сентября, 05:01,
обновлено 22 сентября, 05:13

Полиция Армении задержала одного из лидеров оппозиции Андраника Теваняна

EPA-EFE/ NAREK ALEKSANYAN
© EPA-EFE/ NAREK ALEKSANYAN

Политика задержали после того как он с единомышленниками перекрыл улицу в центре Еревана

ЕРЕВАН, 22 сентября. /ТАСС/. Специальные силы полиции "Красные береты" рано утром задержали одного из лидеров оппозиции Армении Андраника Теваняна, после того как политик с единомышленниками перекрыл улицу в центре Еревана.

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Видео его задержания выложили в соцсетях его сторонники.

С раннего утра в Ереване перекрываются улицы, полиция уже начала задержания оппозиционных активистов. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, здание кабмина оцеплено плотным кордоном полиции, там ожидается заседание правительства под председательством премьер-министра Никола Пашиняна. Оппозиция намерена заблокировать здание и не допустить провести заседание кабмина. 

Теги:
АрменияПашинян, Никол Воваевич
© Информационное агентство ТАСС
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