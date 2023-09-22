Обе палаты парламента Индии одобрили законопроект о представительстве женщин

Документ предусматривает, что треть всех мест будет отдана женщинам в Лок Сабхе, ассамблеях штатов и некоторых союзных территорий

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 сентября. /ТАСС/. Обе палаты парламента Индии одобрили законопроект о предоставлении женщинам 33% мест в его нижней палате (Лок Сабхе) и законодательных собраниях штатов. Как сообщает газета Times of India, ожидается, что президент Драупади Мурму окончательно одобрит законопроект в самое ближайшее время, поскольку она неоднократно высказывалась в его поддержку.

В среду в Лок Сабхе за введение такой квоты проголосовали 454 депутата, против - 2 депутата. В четверг верхняя палата (Раджья Сабха) после 11-часового обсуждения одобрила законопроект 214 голосами, при этом против него не высказался никто.

Законопроект предусматривает, что треть всех мест будет отдана женщинам в Лок Сабхе, ассамблеях штатов и некоторых союзных территорий (в частности, в округе Дели). Эта норма после введения будет действовать в течение 15 лет, а затем может быть закреплена парламентом на следующий срок. Пока в нем представительство женщин составляет около 15%, а в ассамблеях 28 штатов этот показатель в среднем достигает примерно 9%.

Основные споры между правящей Индийской народной партией и оппозицией развернулись вокруг сроков вступления в силу этой нормы. Ожидается, что введение квоты на представительство женщин в законодательных органах может быть реализовано только после следующей переписи населения (поскольку число мест, закрепленных за штатом в парламенте, пропорционально доле населения штата). Вероятно, это произойдет только в 2027 году, поскольку перепись, которая должна была состояться в 2021-м, не была проведена из-за пандемии ковида и теперь, как ожидается, пройдет в 2026 году.

Однако, как сообщили газете Times of India источники в правительстве, не исключено, что перепись будет проведена сразу после всеобщих выборов 2024 года, и тогда такая норма сможет вступить в силу раньше.