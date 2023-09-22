Суд в США приговорил экс-зампреда правления "Новатэка" к семи годам заключения

Марка Энтони Джитвэя обвиняют в неуплате налогов

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Суд в США приговорил бывшего заместителя председателя правления российской газовой компании "Новатэк" Марка Энтони Джитвэя к более чем семи годам тюремного заключения за неуплату налогов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте американского министерства юстиции, выполняющего функции генеральной прокуратуры.

"Марк Энтони Джитвэй из города Нейплс, штат Флорида, был приговорен сегодня (21 сентября - прим. ТАСС) к 86 месяцам тюремного заключения за схему сокрытия многомиллионных доходов на нераскрытых счетах в швейцарских банках и подачу ложных деклараций в налоговую службу", - сообщает ведомство. Помимо этого, говорится в заявлении, Дживтэй в течение трех лет будет находиться под наблюдением надзорных органов и должен выплатить штраф в размере $350 тыс., а также возместить убытки государству примерно на сумму в размере $4 млн.

Бывший зампред правления компании "Новатэк" был арестован в штате Флорида в сентябре 2021 года по обвинению в сокрытии активов в офшорах для уклонения от уплаты налогов в период с 2005 по 2015 год. По версии американских налоговиков, объем средств, которые Джитвэй пытался утаить от властей США, в определенный момент превышал $93 млн. Счета в зарубежных банках в период предполагаемых махинаций были оформлены на тогдашнюю супругу Джитвэя, являвшуюся гражданкой России.

24 сентября того же года Джитвэй был освобожден под залог в $80 млн. Суд по рекомендации прокуратуры постановил круглосуточно следить за его местонахождением, запретив ему покупать билеты на транспорт и посещать аэропорты, железнодорожные, автобусные и морские вокзалы, а также порты. Кроме того, бывшему зампреду правления "Новатэка" запретили выходить из дома в промежуток с 20:00 до 06:00.

Джитвэй работал в России с 1995 года, став партнером PwC Global Energy. Работу в "Новатэке" начал в 2003 году. В августе 2007 года избран членом правления компании, в июле 2010 года занял должность заместителя его председателя. В 2019 году Джитвэй, являющийся гражданином США и Италии, получил российское гражданство.