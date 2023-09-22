Лидер Гвинеи заявил, что Африка страдает от навязанных Западом моделей госуправления

Как указал Мамади Думбуя, в Африке наблюдается "эпидемия переворотов", которые международное сообщество стремится осудить

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Страны Африки страдают от моделей государственного управления, навязанных им западными державами. Такое мнение выразил президент на переходный период Гвинеи Мамади Думбуя, выступая на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Африка страдает от навязанной ей модели управления, которая, безусловно, хороша и эффективна для Запада, разработавшего ее в ходе своей истории, но которая с трудом адаптируется к нашим реалиям, нашим обычаям и нашей среде", - отметил он. По его словам, демократическая модель, которую западные державы "коварно и умело навязали" Гвинее и другим африканским странам, "не работает".

Как указал Думбуя, в Африке наблюдается "эпидемия переворотов", которые международное сообщество стремится осудить. Однако, по мнению гвинейского лидера, "путчисты - это не те, кто берет в руки оружие", а те, кто "в белых воротничках меняет правила игры по ходу действия, чтобы удержать в руках бразды правления".

Президент переходного периода призвал международное сообщество не ограничиваться осуждением происходящего, а разобраться с причинами, приведшими к переворотам. "Мы достаточно взрослые, чтобы определять свои приоритеты, разрабатывать свою модель, соответствующую нашим реалиям, реальному положению дел у нашего населения", - указал он. Гвинейский лидер также отметил, что страны Африки будут "очень признательны", если западные державы "позволят им самим выбирать свой курс".

78-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН официально открылась в Нью-Йорке 5 сентября. Кульминацией мероприятия стало проведение недели высокого уровня, начавшейся 19 сентября, на которую съехались лидеры и главы МИД со всего мира. Российскую делегацию возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров.

5 сентября 2021 года полковник Мамади Думбуя, командующий элитным подразделением спецназа Гвинеи, объявил о захвате власти и задержании президента Альфы Конде. Мятежники отменили конституцию и создали директивные органы высшего управления страной. В октябре 2021 года Думбуя был приведен к присяге в качестве президента Гвинеи на переходный период. Лидеры государств Экономического сообщества стран Западной Африки и военные власти Гвинеи согласовали, что последние передадут власть гражданским институтам в конце 2024 года.