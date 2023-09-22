22 сентября, 06:08,
обновлено 22 сентября, 07:01
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Пашинян заявил, что для жителей Карабаха в Армении подготовлено 40 тыс. мест

По словам премьер-министра республики, переезд жителей Карабаха в Армению может состояться в том случае, если их проживание в своих домах будет невозможно

ЕРЕВАН, 22 сентября. /ТАСС/. Переезд жителей Карабаха в Армению может состояться в том случае, если их проживание в своих домах будет невозможно. Для этого в Армении подготовлено 40 тыс. мест. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства.

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"Наша позиция, связанная с возможным переездом наших соотечественников из Нагорного Карабаха в Армению, следующая. Это случится в том случае, когда будет зафиксировано, что их проживание в своих домах будет невозможно. На данный момент такая ситуация налицо. И если ситуация не улучшится, то эта проблема будет в нашей повестке. Мы провели определенную работу, и сейчас в Армении подготовлено 40 тыс. мест", - сказал Пашинян.

Он также отметил, что исход армян из Нагорного Карабаха не является для правительства Армении планом А, наоборот, должно быть сделать все, чтобы они могли жить в своих домах без страха и в безопасности. 

Теги:
АрменияПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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