22 сентября, 06:11,
обновлено 22 сентября, 06:43

Пашинян заявил, что против Армении ведется информационная гибридная война

По словам премьер-министра страны, в этой ситуации надо быть максимально внимательными

ЕРЕВАН, 22 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что против Армении идет информационная гибридная война и в этой ситуации надо быть максимально внимательными.

"Необходимо отметить, что на информационном поле против Армении ведется гибридная война и в этой ситуации наша коммуникация с обществом должна быть более активной. Очень важно, чтобы мы могли удержать доверие к официальной информации. В этой ситуации нам надо быть максимально внимательными. Любое наше слово должно быть не один раз перепроверено и только потом представлено общественности", - сказал Пашинян в ходе заседания правительства. 

Теги:
АрменияПашинян, Никол Воваевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация