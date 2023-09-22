Полиция в Ереване утром задержала 26 участников протестов

Среди задержанных один из лидеров оппозиции Андраник Теванян

ЕРЕВАН, 22 сентября. /ТАСС/. Правоохранители в Ереване утром задержали 26 участников протестов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД Армении.

"Полиция Армении утром задержала 26 участников акций протеста", - сообщили в ведомстве.

В Ереване утром возобновились протесты. Граждане перекрыли несколько улиц, однако на данный момент движение в центре столицы свободно. Среди задержанных один из лидеров оппозиции Андраник Теванян, который в четверг призвал протестующих блокировать улицы.