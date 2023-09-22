22 сентября, 06:37

В Польше заявили, что несут "самое тяжелое бремя" помощи Украине объемом 3% ВВП

В республике также призвали другие страны к более "справедливому распределению" обязанностей по поддержке Киева

БРЮССЕЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Польша возложила на себя самую большую финансовую ответственность за помощь Украине в размере 3% своего ВВП и призывает другие страны к более "справедливому распределению" обязанностей по поддержке Киева. Об этом глава польского МИД Збигнев Рау написал в статье для издания Politico.

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"Для Польши это стало ощутимой ценой. Из всех союзников поляки взяли на себя самое тяжелое бремя помощи Украине - более 3% ВВП страны, что почти в четыре раза больше, чем у благополучной Германии, и почти в 10 раз больше, чем у США", - отметил глава МИД Польши.

По его словам, "у польского народа есть законный повод задаться вопросом, почему он должен дважды оплачивать счета за помощь Украине, в то время как более богатые европейские страны все еще не хотят брать на себя большую ответственность и продолжают сотрудничать с Москвой". Министр указал на необходимость "справедливого распределения" обязанностей по вопросу помощи Киеву между странами, которые "решили стоять плечом к плечу с Украиной столько, сколько требуется". 

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