Премьер Малайзии призвал урегулировать споры в Южно-Китайском море в рамках АСЕАН

По словам Анвара Ибрагима, несмотря на традиционный союз с США, в настоящее время ключевым является поддержание хороших отношений с соседями

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Территориальные споры в районе Южно-Китайского моря должны решаться при участии стран региона и членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которым необходимо сохранять и поддерживать добрососедские отношения. Об этом заявил в интервью агентству Bloomberg премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.

"Что касается Южно-Китайского моря, то наша позиция заключается в том, что оно находится в центре АСЕАН, что эта проблема должна быть решена в рамках организации и региона", - отметил глава правительства Малайзии. По его словам, несмотря на традиционный союз с США, в настоящее время ключевым является поддержание хороших отношений с соседями, в особенности с крупным торговым и инвестиционным партнером в лице Китая.

Премьер-министр считает, что позиция Китая в отношении территориальных споров в районе Южно-Китайского моря "дает надежду" Малайзии и ее соседям, так как КНР также выступает за их мирное урегулирование, инициаторами которого станут сами страны региона. "Уже десятилетия ходят слухи о возможности [открытого] столкновения, на самом деле этого не происходит <...> Наши отношения с нашими соседями превосходны. Нет причин для чрезмерного беспокойства по поводу возможности возникновения напряженности", - указал он.

В совместном заявлении по итогам 43-го саммита АСЕАН в Джакарте главы государств и правительств стран объединения выступили за укрепление мира и безопасности в Южно-Китайском море. Они также подтвердили важность соблюдения норм международного права, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года и подписанную в 2002 году АСЕАН и Китаем Декларацию о правилах поведения сторон в Южно-Китайском море.

Пекин на протяжении десятилетий ведет спор с несколькими странами региона по поводу территориальной принадлежности целого ряда островов в ЮКМ, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша и Хуанъянь (риф Скарборо). В спор в той или иной степени вовлечены Бруней, Вьетнам, Малайзия и Филиппины. С конца 2013 года Китай проводит масштабные гидротехнические и строительные работы по созданию искусственных островов, а также расширению и освоению этих территорий.