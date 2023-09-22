Депутат ФРГ раскритиковала власти за покупку СПГ у США после подрыва "Северного потока"

По словам Сары Вагенкнехт, если украинцы и совершили подрыв, то это было бы невозможно без одобрения США

БЕРЛИН, 22 сентября. /ТАСС/. Депутат германского парламента от Левой партии Сара Вагенкнехт раскритиковала германское правительство за покупку сжиженного природного газа (СПГ) у США, которые, по ее оценкам, одобрили атаку на инфраструктуру "Северного потока". Это следует из видеозаявления политика, опубликованного на ее YouTube-канале по случаю предстоящей годовщины со дня подрыва трубопроводов.

На основании анализа версии западной прессы, что за подрывом российско-германского трубопровода стояла группа из пяти украинцев, Вагенкнехт обращает внимание на видимое противоречие, что Украина пошла на этот шаг, несмотря на прямой запрет Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США на подобные действия, которое якобы узнало о планах украинцев заранее. Депутат сомневается в том, что Киев мог пойти против воли своих "ключевых и незаменимых сторонников", от поддержки которых зависит "способность украинцев продолжать войну". В итоге она приходит к выводу, что если украинцы и совершили подрыв "Северного потока", то это было бы невозможно без одобрения США. "Если история про [причастность] Украины соответствует действительности, то насколько же мы [правительство ФРГ] глупы, чтобы заменить зависимость от российского газа зависимостью от гораздо более дорогого газа страны [США], которая, по крайней мере, одобрила эту атаку на нашу инфраструктуру и поддержала исполнителей?" - пишет Вагенкнехт.

Законодатель подчеркнула, что Вашингтон стал "главным бенефициаром атаки на "Северный поток", причем не только как поставщик газа, но и как экономический конкурент, делающий ставку на СПГ. "Сжиженный газ всегда был намного дороже трубопроводного и продается американскими компаниями в Европе по гораздо более высоким ценам, чем в США, и чем больше наша зависимость, тем больше эта цена будет расти", - пояснила она. Вагенкнехт признала, что эти соображения "не являются доказательством того, что американцы самостоятельно взорвали "Северный поток", однако дают однозначный ответ "на вопрос, кому это было выгодно".

Западные СМИ о возможной причастности Украины

Западные СМИ неоднократно сообщали со ссылкой на источники о том, что к подрыву трубопроводов "Северный поток" и Северный поток - 2" могла быть причастна Украина. В частности, бельгийская газета De Tijd писала, что ЦРУ проинформировало разведывательные службы Бельгии после диверсии на газопроводах, что подозревает в ее организации украинцев. Нидерландская вещательная компания NOS сообщала, что сведения о подготовке украинской стороной подрыва газопроводов были получены Службой военной разведки и безопасности Нидерландов от информатора еще в июне 2022 года. Ведомство передало полученные сведения коллегам из американского ЦРУ, а также ряду европейских стран, в числе которых была названа Германия. Как писала германская газета Zeit, ЦРУ после этого предостерегло украинскую сторону от осуществления теракта. По данным СМИ, диверсанты должны были напрямую отчитываться о своих действиях главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному.

Компания Nord Stream AG 27 сентября 2022 года сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на морских маршрутах трубопроводов. После этого Генпрокуратура РФ возбудила дело об акте международного терроризма.