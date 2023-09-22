Экс-премьера Пакистана вызвали в суд по делу о нарушении исламских норм вступления в брак

Новое судебное разбирательство, касающееся "неисламского брака" Имрана Хана, станет очередным в длинном перечне заведенных на политика уголовных дел по 150 различным обвинениям - от богохульства до терроризма

ИСЛАМАБАД, 22 сентября. /ТАСС/. Отбывающий трехлетнее тюремное заключение за мошенничество бывший премьер-министр Пакистана, лидер оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Имран Хан должен 25 сентября предстать перед судом по делу о предполагаемом нарушении исламских норм при вступлении в брак со своей третьей женой Бушрой Биби. Об этом сообщает новостной канал Express News.

В суд должна явиться и сама Бушра Биби. Ожидается, что на слушаниях Хану будут предъявлены обвинения в том, что он вступил в брак с третьей женой, нарушив время "иддата" - положенного по исламским законам обязательного периода безбрачия, который наступает после смерти мужа мусульманки или развода и продолжается до ее вступления в новый брак. Бушра Биби развелась со своим первым мужем таможенным чиновником Хава Манекаром в 2018 году после 30 лет совместной жизни. Она вступила в брак с Имраном Ханом за полгода до того, как он был избран главой правительства в августе 2018 года. От предыдущего брака у нее трое взрослых дочерей и два сына.

Новое судебное разбирательство, касающееся "неисламского брака" 70-летнего Имрана Хана, станет очередным в длинном перечне заведенных на политика уголовных дел по 150 различным обвинениям - от богохульства до терроризма.

Третья жена Имрана Хана

Бушра Биби родилась в 1964 году в городе Пакпаттан (провинция Пенджаб), одном из центров суфизма. Она считается твердой сторонницей этого мистико-аскетического течения в исламе и активным проповедником суфистской философии. Имран Хан называет свою третью жену своим духовным наставником, оказавшим на него большое влияние как на политика, так и на человека. Сама Бушра Биби не осталась в стороне от политики и поддерживает ДЗС, став активной участницей политических мероприятия партии своего мужа.

В местных соцсетях опубликовано множество подробных сведений о Бушре Биби, начиная с цвета ее глаз, размера талии и заканчивая финансовым состоянием - $13 млн. Последнему, кстати, уделяется особое внимание после того, как Бушра Биби проходила по одному делу со своим мужем, по которому Имран Хан обвинялся в продаже подарков от иностранных лидеров и использовании вместе с женой семейного фонда "Аль-Кадир" для хранения похищенных из госбюджета $175 млн. Экс-премьер-министр в августе за это был приговорен к трем годам лишения свободы, а его жена была отпущена на свободу под залог.