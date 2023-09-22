Главы МИД Белоруссии и Вьетнама обсудили увеличение срока безвизового пребывания

Стороны также рассмотрели вопросы сотрудничества в сфере сельского хозяйства, промышленной кооперации и развитии договорно-правовой базы

МИНСК, 22 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник обсудил с главой МИД Вьетнама Буй Тхань Шоном возможность увеличения срока пребывания без визы во Вьетнаме для белорусов до 90 дней. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского МИД, при этом отметили, что встреча прошла на полях проходящей в Нью-Йорке Генеральной Ассамблеи ООН.

"В контексте обсуждения шагов по дальнейшей либерализации взаимных поездок граждан вьетнамская сторона проинформировала об увеличении срока пребывания без визы во Вьетнаме для белорусов до 45 суток, - говорится в сообщении. - Стороны договорились изучить возможность дальнейшего увеличения данного срока до 90 дней".

"Особый акцент сделан на сотрудничестве в сфере сельского хозяйства, промышленной кооперации и развитии договорно-правовой базы", - отметили в МИД.

Также Алейник обсудил широкий спектр практических вопросов двустороннего взаимодействия с министром иностранных дел Филиппин Энрике Манало. Были затронуты темы продовольственной безопасности, развития договорной базы сотрудничества, взаимной поддержки в ООН и на иных международных площадках, включая АСЕАН и Движение неприсоединения. "В целях развития многошагового взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами министры подписали Меморандум о взаимопонимании между МИД Беларуси и МИД Филиппин", - говорится в сообщении. Стороны также обменялись приглашениями посетить столицы друг друга с официальными визитами.

С 15 августа текущего года для граждан Белоруссии и некоторых других стран срок пребывания во Вьетнаме без получения визы увеличился с 15 до 45 дней.