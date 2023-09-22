22 сентября, 07:30
Военная операция на Украине

Азаров считает, что у Украины заканчивается запас ракет для ПВО

По данным бывшего премьер-министра Украины, за сутки были поражены многие важные военные объекты

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Слабая работа украинских сил противовоздушной обороны (ПВО) может говорить о том, что им приходится экономить снаряды. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

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"Реакция украинской ПВО была минимальной. <...> Противодействие ракетам старого типа также было низким, что может говорить об исчерпании запаса зенитных управляемых ракет, поэтому многие батареи не получили приказа стрелять", - написал Азаров в своем Telegram-канале.

По его данным, в последние сутки были поражены многие важные военные объекты.

Накануне в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ ночью нанесли удар по объектам военной промышленности, центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп украинской армии. Цели удара были достигнуты, отметили в ведомстве. 

Теги:
УкраинаАзаров, Николай ЯновичВоенная операция на Украине
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