22 сентября, 07:31

FT: Байден поднял вопрос убийства лидера сикхов в Канаде на встрече с Моди в Нью-Дели

По данным газеты, Канада обращалась к союзникам с просьбой обсудить этот вопрос в частном порядке с премьер-министром Индии

ЛОНДОН, 22 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден поднял вопрос об убийстве лидера сикхской общины Канады Хардипа Сингха Ниджара на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в ходе саммита G20. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на свои источники.

Читайте также
США обсудят с Индией на высоком уровне обвинения в ее адрес со стороны КанадыПремьер Канады призвал Индию серьезно отнестись к позиции Оттавы по убийству сикхаМоди отказался обсуждать с Трюдо тему причастности Индии к убийству сикха в Канаде

По ее данным, представители разведывательного альянса Five Eyes (Австралия, Великобритания, Канада, Новая Зеландия и США) также обсуждали это убийство с Моди, а Байден счел необходимым поговорить о нем "напрямую со своим индийским коллегой". Издание отмечает, что в Белом доме отказались комментировать эту информацию. Указывается, что Оттава обращалась к союзникам с просьбой обсудить этот вопрос в частном порядке с Моди.

В четверг помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты намерены обсудить с Индией на высоком уровне обвинения в адрес ее спецслужб со стороны Канады.

Власти Канады в понедельник приняли решение о высылке высокопоставленного индийского дипломата в связи с предположениями о причастности спецслужб Индии к убийству лидера сикхской общины Канады Ниджара. Глава канадского МИД Мелани Жоли заявила, что этот человек является представителем разведки Индии в североамериканской стране. Жоли подчеркнула, что Оттава не потерпит никакого вмешательства в свои дела. Трюдо, выступая в парламенте, также сообщил, что Оттава подозревает власти Индии в причастности к убийству Ниджара.

МИД Индии во вторник вызвал посла Канады Кэмерона Маккея и объявил ему об аналогичном решении Нью-Дели. В ведомстве добавили, что канадские политические деятели открыто выражают симпатию к халистанским террористам и экстремистам, что вызывает глубокую озабоченность. Посольство Индии в Оттаве приостановило выдачу индийских виз. 

Теги:
КанадаСШАИндияМоди, НарендраБайден, ДжоТрюдо, ДжастинСалливан, Джейк
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация