В Индии заявили о неэффективности ООН в урегулировании конфликта на Украине

Как отметили в МИД Индии, Нью-Дели считает диалог "единственным способом урегулирования разногласий и споров, какими бы пугающими они ни казались в текущий момент"

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 сентября. /ТАСС/. Система ООН и Совет Безопасности всемирной организации оказались неэффективными в урегулировании конфликта на Украине. Об этом говорится в распространенном МИД Индии заявлении, которое индийский представитель высказал на открытой дискуссии в СБ ООН.

"На нынешнем этапе мы должны сделать паузу и задать себе два насущных вопроса", - отмечается в нем. "Во-первых, близки ли мы к возможному приемлемому решению?" - говорится в тексте. "Если нет, то почему система ООН и особенно ее главный орган, этот самый Совет Безопасности ООН, уполномоченный в первую очередь поддерживать международный мир и безопасность, оказались совершенно неэффективными в урегулировании продолжающегося конфликта?" - подчеркивается в заявлении.

В нем говорится, что Индия считает диалог "единственным способом урегулирования разногласий и споров, какими бы пугающими они ни казались в текущий момент". "Путь к миру требует от нас держать открытыми все дипломатические каналы", - отмечается в документе. "Нам нужно избегать шагов, которые ставят под угрозу возможность диалога и переговоров", - уверены в Нью-Дели.

Индия "продолжит отстаивать точку зрения премьер-министра Нарендры Моди, согласно которой сейчас не эпоха войн", говорится в заявлении. "Напротив, это время для развития и сотрудничества. Действительно, жизненно важно, чтобы мы продолжали верить в перспективность дипломатии и в то, что в конечном счете именно диалог и дипломатия всегда приносят результаты", - указывается в заявлении индийской стороны.