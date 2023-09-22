В Узбекистане откроют представительство Управления по обслуживанию проектов ООН

Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов выразил уверенность, что этот шаг послужит дальнейшему обогащению связей республики с ООН, особенно в реализации стратегии "Узбекистан-2030"

ТАШКЕНТ, 22 сентября. /ТАСС/. Узбекистан и Организация Объединенных Наций подписали соглашение об открытии в республике представительства Управления по обслуживанию проектов (УОП) ООН. Об этом по итогам переговоров в Нью-Йорке с заместителем генсекретаря ООН, исполнительным директором УОП ООН Жоржи Морейра да Силва сообщил министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов.

"Обменялись мнениями по активизации сотрудничества путем реализации совместных проектов в сфере образования, здравоохранения и экологии. Подписали соглашение между правительством Республики Узбекистан и ООН об открытии офиса УОП ООН в Ташкенте - первого представительства управления в Центральной Азии", - написал Саидов в Telegram-канале.

Он также выразил уверенность, что этот шаг послужит дальнейшему обогащению связей республики с ООН, особенно в реализации стратегии "Узбекистан-2030".