Парламент Индии закрыл спецсессию без рассмотрения вопроса о переименовании страны

Главными событиями сессии стали принятие законопроекта о резервировании трети мест в Лок Cабхе и в законодательных собраниях штатов для женщин, а также церемония празднования 75-летия парламентаризма в независимой Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 сентября. /ТАСС/. Специальную сессию парламента Индии, начавшуюся 18 сентября, закрыли в ночь на пятницу. Вопрос об изменении порядка использования официального названия страны, о котором спекулировали до ее начала, на заседаниях не рассматривали.

"Сессия Лок Сабхи (нижней палаты парламента - прим. ТАСС), начавшаяся 18 сентября, завершилась. Она состояла из четырех заседаний, общая длительность которых составила около 31 часа", - сообщил в пятницу секретариат палаты.

Главными событиями сессии стали принятие законопроекта о резервировании трети мест в Лок Cабхе и в законодательных собраниях штатов для женщин, а также церемония празднования 75-летия парламентаризма в независимой Индии. В частности, последняя включала переезд депутатов в новое здание парламента в Нью-Дели. Верхняя палата Раджья Сабха также завершила работу в ночь на пятницу.

Таким образом парламент закончил работу раньше срока - предполагалось, что заседания будут проходить до 22 сентября включительно. Специальная сессия привлекла повышенное внимание СМИ из-за спекуляций о возможном рассмотрении вопроса изменения порядка использования официальных названий страны. Согласно конституции республика имеет два равнозначных названия - "Индия" и "Бхарат". Первое традиционно используют на английском языке и для международной аудитории, второе - на хинди и для внутреннего пользования.

Сообщения в индийских СМИ о "ребрендинге" страны стали появляться после того, как в начале сентября правительство Индии в рамках мероприятий "Большой двадцатки" использовало слово "Бхарат" для обозначения республики. Тогда же объявили и о проведении специальной сессии парламента, повестка дня которой до последнего момента не раскрывалась, что только провоцировало дискуссии о возможном переименовании республики.

Разногласия вокруг названия страны в Индии возникают не в первый раз. Политики правого толка считают слово "Индия" пережитком колониальных времен, а реальным названием республики, с их точки зрения, должно быть наименование "Бхарат". Нынешняя дискуссия вспыхнула на фоне подготовки ко всеобщим выборам в парламент в 2024 году, на которых коалиции "Бхаратия джаната пати" (Индийская народная партия) будет противостоять оппозиция, объединившаяся в альянс I.N.D.I.A. (Indian National Developmental Inclusive Alliance, "Индийский национальный инклюзивный альянс развития").