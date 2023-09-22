СМИ: Чехия с трудом находит средства для помощи Украине

Как отметил портал Euractiv, МИД Чехии готовит документ, в котором будут перечислены все варианты решения финансовой проблемы

БРЮССЕЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Чехия сталкивается с трудностями при финансировании помощи Украине, в том числе военной, но все равно намерена продолжать ее оказывать. Об этом сообщил портал Euractiv.

По его данным, уже для последнего повышения взносов в Европейский фонд мира, из которого частично финансируется помощь Евросоюза Киеву, в июне Чехия едва смогла найти средства. Это вызвало в чешских внешнеполитических кругах скептическое отношение к способности страны справиться с масштабным спонсированием иностранных мер, отмечает портал. По его сведениям, несмотря на сложившуюся ситуацию, правительство также хочет продолжить финансирование военных поставок на Украину, что не так просто.

Как отмечает Euractiv, МИД Чехии готовит документ, в котором будут перечислены все варианты решения финансовой проблемы, что даст более ясное понимание того, какую сумму Прага сможет потратить на помощь Киеву.

19 сентября агентство CTK сообщило, что Нидерланды и Дания будут участвовать в финансировании чешской военной помощи Украине. Соответствующий документ был подписан на полях переговоров консультативной группы по обороне Украины на американской авиабазе Рамштайн в Германии. Ранее Чехия реализовала проекты поставки военной помощи Украине совместно с США и Нидерландами.

Чехия в 2022 году стала крупнейшим донором военной помощи Украине в сравнении с собственными расходами на оборону. Она выделила $2,1 млрд, или почти половину своего военного бюджета, о чем свидетельствуют данные Стокгольмского международного института исследования проблем мира.