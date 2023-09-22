Yonhap: участник группы BTS приступил к альтернативной гражданской службе

Мин Юн Ги признан негодным к несению воинской обязанности в регулярных частях, поэтому пройдет службу в качестве социального работника

СЕУЛ, 22 сентября. /ТАСС/. Участник поп-группы BTS Мин Юн Ги, известный как Шуга, приступил к прохождению альтернативной гражданской службы в рамках исполнения воинской повинности. Об этом сообщило агентство Yonhap.

30-летний исполнитель пройдет альтернативную службу в качестве социального работника. В отличие от двух других участников группы BTS его признали негодным к несению воинской обязанности в регулярных частях. Как пишет Рёнхап, причины такого решения не разглашались, но считается, что оно связано с перенесенной в 2020 году операцией.

Лейбл группы BigHit Music ранее призвал фанатов не мешать артисту и не приходить на место его работы без соответствующей причины.

В апреле участник BTS Чон Хо Сок, известный под псевдонимом J-Hope, отбыл в вооруженные силы Республики Корея для прохождения срочной службы. В декабре 2022 года в армию ушел еще один исполнитель Ким Сок Чин. Управляющая компания BigHit Music ранее информировала, что все музыканты коллектива пройдут военную службу в соответствии с собственными планами. Воссоединение группы планируется в 2025 году.

В Южной Корее срочная военная служба является обязательной для всех пригодных к ней мужчин, там служат как минимум 18 месяцев. Для признанных спортсменов и исполнителей классической музыки сделано исключение: они могут пройти альтернативную службу, занимаясь своей профессиональной деятельностью. Такое положение не действует в отношении поп-музыкантов, таких как BTS.

Однако в 2020 году южнокорейский парламент принял специальные поправки к закону, предоставляющие отсрочку от призыва до 30 лет для "лиц, достигших большого успеха в популярной культуре и искусстве". Эти изменения были прозваны "законом BTS".