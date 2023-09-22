Глава МИД Египет заявил о работе над сближением позиций РФ и Украины

Самех Шукри подтвердил позицию Каира по отношению к кризису на Украине, которая основана "на необходимости политического урегулирования с учетом норм международного права и международных конвенций"

КАИР, 22 сентября. /ТАСС/. Египет работает по вопросу сближения точек зрения Украины и России, принимая во внимание участие Каира в африканской мирной инициативе, представленной главами нескольких стран континента, и в арабской министерской контактной группе. Об этом заявил глава египетского внешнеполитического ведомства Самех Шукри во время переговоров с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау на полях Генеральной Ассмблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке.

Как отметил официальный представитель египетского МИД Ахмед Абу Зейд на своей странице в соцсети X (ранее Twitter), в ходе встречи Шукри указал "на усилия Египта в стремлении сблизить точки зрения двух сторон (РФ и Украины - прим. ТАСС), особенно в рамках арабской министерской контактной группы и африканской мирной инициативы". Египетский министр подтвердил позицию Каира по отношению к кризису на Украине, которая основана "на необходимости политического урегулирования с учетом норм международного права и международных конвенций".

Представитель МИД также отметил, что на переговорах Шукри с Рау были рассмотрены "последствия конфликта вокруг Украина для Польши, включая проблему миграционных потоков [с Украины] к польским границам". Египетский министр представил "видение Каира по вопросу миграции и ее коренных причин".

На встрече министры рассмотрели и последнее развитие событий в Йемене, Ливане, Ливии, Сирии и Судане.