Додон прокомментировал продление режима ЧП в Молдавии

Бывший президент считает, что власти республики два года продлевают этот режим, чтобы бесконтрольно тратить бюджетные средства

КИШИНЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. Власти Молдавии уже два года продлевают срок действия режима чрезвычайного положения, чтобы безотчетно тратить бюджетные средства, кредиты и гранты. Об этом заявил бывший президент, лидер оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон, отвечая на вопросы журналистов в ходе прямого эфира, который транслировался в социальных сетях.

"Режим ЧП продлевают, чтобы без контроля использовать деньги из бюджета, а также средства, которые приходят из-за рубежа. В условиях ЧП Молдавия живет уже два года", - сказал Додон. Он высказал мнение, что "чрезвычайным положением для страны является двухлетнее правление правящей Партии действия и солидарности". "Посмотрите, что происходит с экономикой: у всех вокруг рост, у Молдавии - падение", - заметил Додон, который в прошлом занимал должность вице-премьера, курирующего экономику.

Согласно опубликованному на этой неделе отчету правительства, уровень бедности в Молдавии в 2022 году вырос с 24,5% до 31,1%, что стало самым высоким показателем за последние 10 лет. Летом прошлого года в стране начались массовые протесты, участники которых требуют отставки президента Майи Санду и правительства, сформированного ее правящей Партией действия и солидарности, досрочных выборов в парламент. Они обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим кризисом и падением уровня жизни. Уровень инфляции в стране в прошлом году впервые за последние 20 лет превысил 30%, тарифы на газ за два года выросли в семь раз, а электроэнергия подорожала в три раза.

Со своей стороны Санду обвинила организаторов протестов в подготовке государственного переворота, спецназ полиции силой разогнал палаточный городок протестующих, который находился в центре города, были закрыты телеканалы оппозиции, против ее лидеров возбуждены уголовные дела. По предложению Санду в стране создан центр информационного противодействия "Патриот". Его работа, как она заявила, будет направлена против России, которую власти республики обвинили в информационных атаках, а также "изменников родины", блокирующих курс на евроинтеграцию.