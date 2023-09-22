В Белоруссии заявили, что военные учения в республике не несут угрозы соседним странам

Численность их участников не превышает значений, установленных Венским документом ОБСЕ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, отметил начальник Генштаба Вооруженных сил - первый замминистра обороны Белоруссии Виктор Гулевич

МИНСК, 22 сентября. /ТАСС/. Начавшиеся в Белоруссии в пятницу военные учения не несут угрозы соседним странам, численность их участников не превышает значений, установленных Венским документом ОБСЕ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны Белоруссии Виктор Гулевич.

"Данное учение не несет угрозы соседними странам. Мы отрабатываем вопросы защиты нашего государства и совершенствования уровня подготовки наших войск. Численность участников учения не превышает значений, установленных Венским документом 2011 года", - приводит слова начальника Генштаба пресс-служба Минобороны Белоруссии.