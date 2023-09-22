Китай и Сирия установят отношения стратегического партнерства

По словам председателя КНР Си Цзиньпина, оно "станет важной вехой в истории отношений между двумя странами"

ШАНХАЙ, 22 сентября. /ТАСС/. Китай и Сирия объявят об установлении отношений стратегического партнерства между странами. Об этом, как сообщает Центральное телевидение Китая, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на состоявшейся в пятницу встрече с президентом Сирии Башаром Асадом в городе Ханчжоу (восточная провинция Чжэцзян).

"Сегодня мы совместно объявим об установлении китайско-сирийского стратегического партнерства, которое станет важной вехой в истории отношений между двумя странами", - сказал китайский лидер.