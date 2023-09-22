В Ереване силовики задержали блокировавших выезд с центральной площади

Правоохранители также освободили движение на других улицах, прилегающих к площади

ЕРЕВАН, 22 сентября. /ТАСС/. Несколько десятков сотрудников внутренних войск вытеснили граждан, блокировавших выезд с площади Республики на улицу Амиряна, передает корреспондент ТАСС.

При этом силовики задержали несколько человек. Правоохранители также освободили движение на других прилегающих к главной площади столицы улицах.

Часть полиции направилась выше по улице Амиряна, куда переместились протестующие. Граждане требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна и открытия гуманитарного коридора для прохода армянского населения Нагорного Карабаха. Ситуация в центре столицы остается напряженной, так как граждане, в том числе женщины, вступают в словесную перепалку с силовиками.