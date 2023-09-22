22 сентября, 09:05,
обновлено 22 сентября, 09:29
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Ереване силовики задержали блокировавших выезд с центральной площади

© Александр Патрин/ ТАСС

Правоохранители также освободили движение на других улицах, прилегающих к площади

ЕРЕВАН, 22 сентября. /ТАСС/. Несколько десятков сотрудников внутренних войск вытеснили граждан, блокировавших выезд с площади Республики на улицу Амиряна, передает корреспондент ТАСС.

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При этом силовики задержали несколько человек. Правоохранители также освободили движение на других прилегающих к главной площади столицы улицах.

Часть полиции направилась выше по улице Амиряна, куда переместились протестующие. Граждане требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна и открытия гуманитарного коридора для прохода армянского населения Нагорного Карабаха. Ситуация в центре столицы остается напряженной, так как граждане, в том числе женщины, вступают в словесную перепалку с силовиками. 

Теги:
АрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
© Информационное агентство ТАСС
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