Додон: власти Молдавии идут на разрыв с Россией, желая понравиться кураторам на Западе

Как отметил бывший президент Молдавии, "из нескольких стран НАТО выдворили десятки сотрудников посольства России"

КИШИНЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. Президент Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности проводят антироссийскую политику, чтобы понравиться своим кураторам на Западе. Об этом заявил бывший президент страны, лидер оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон, комментируя отказ властей впустить в республику группу ученых из РФ и Центральной Азии.

"Я думаю, что нынешняя власть делает все, чтобы понравиться своим западным кураторам. Из нескольких стран НАТО выдворили десятки сотрудников посольства России, то же самое Майя Санду сделала здесь, в Молдавии. Они хотят понравиться Западу, поэтому утраивают здесь беспредел. Если гражданин России хочет въехать в Молдавию, то его не пускают или держат по несколько часов на таможне", - сказал Додон, отвечая в четверг на вопросы журналистов в ходе прямого эфира, который транслировался в социальных сетях.

На этой неделе власти Молдавии отказали во въезде в страну группе участников конференции "Русский язык как основа межнационального мира", организованной Приднестровским государственным университетом. Ранее здесь неоднократно отказывали во въезде в республику российским артистам, политологам, ученым, общественным деятелям и журналистам. Отказ объясняли ставшей стандартной для пограничной службы Молдавии формулировкой: не смогли подтвердить цель визита. В августе по решению властей Молдавии Кишинев покинули 45 сотрудников посольства России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал этот шаг "продолжением недружественных действий Кишинева по отношению к Москве".

В августе по инициативе Санду в Молдавии был создан центр стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией. По словам президента Молдавии, работа нового ведомства будет направлена против России, которую власти обвинили в информационных атаках, а также против "изменников родины", блокирующих курс на евроинтеграцию.