Швейцария утвердила норму экономии газа предстоящей зимой в 15%

В правительстве напомнили, что страна полностью зависит от импорта этого топлива

ЖЕНЕВА, 22 сентября. /ТАСС/. Федеральный совет (правительство) Швейцарии утвердил норму экономии природного газа 15% на период с октября 2023 по март 2024 года. Об этом говорится в пресс-релизе кабинета министров страны.

"На своем заседании 22 сентября 2023 года Федеральный совет вновь установил добровольный целевой показатель экономии газа в размере 15% на предстоящее зимнее полугодие - с октября 2023 года по март 2024 года. Таким образом, Швейцария разделяет цель экономии газа со странами ЕС. Она призвана помочь предотвратить возникновение "узких мест" в энергоснабжении предстоящей зимой", - отмечается в сообщении.

В правительстве напомнили, что Швейцария полностью зависит от импорта природного газа, использующегося для отопления помещений в зимний период. В Берне рассчитывают добиться экономии топлива за счет снижения уровня потребления в домохозяйствах, учреждениях сферы услуг, административных помещениях, а также на промышленных предприятиях. Ограничения будут носить добровольный характер. В настоящее время Федеральный совет не планирует проводить агитационную компанию в пользу энергосбережения среди жителей страны, но данная позиция может быть пересмотрена в случае ухудшения ситуации с поставками.