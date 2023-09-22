Совет глав минюстов СНГ возглавил представитель Узбекистана

Действие председательства в организации будет распространяться на один календарный год, сообщила ответственный секретарь совета Ирина Целиковец

ДУШАНБЕ, 22 сентября. /ТАСС/. Председателем Совета министров юстиции СНГ на 2024 год избрали руководителя узбекистанского ведомства Акбара Ташкулова, а республика примет заседание совета в 2024 году.

"Предлагается избрать председателем совета министров юстиции Ташкулова Акбара Джурабаевича - министра юстиции Республики Узбекистан и провести очередное заседание совета в Республике Узбекистан. Решением предлагается предусмотреть, что оно вступает в силу с 1 января 2024 года. Таким образом, действие председательства в Совете министров юстиции СНГ будет распространяться на один календарный год", - сказала в ходе заседания в Душанбе ответственный секретарь совета Ирина Целиковец.

Решение поддержали участниками заседания, в котором также приняли участие министр юстиции Таджикистана Музаффар Ашуриён, статс-секретарь - замглавы Минюста России Андрей Логинов, замглавы Минюста Киргизии Бактияр Орозов.

"Я рад пригласить вас всех в нашу страну в следующем году. Со своей стороны мы заверяем вас, что создадим все необходимые условия для эффективной организации деятельности совета министров", - сказал Ташкулов после голосования. Повестка следующего заседания совета министров будет сформирована в начале следующего года.