В Сирии заявили о стремлении к установлению масштабного сотрудничества с Китаем

Президент республики Башар Асад отметил, что Сирия поддерживает глобальные инициативы КНР

ПЕКИН, 22 сентября. /ТАСС/. Сирия поддерживает глобальные инициативы Китая, нацеленные на укрепление мира, стабильности и обеспечение устойчивого развития для всех народов. Об этом, как передало агентство SANA, заявил президент арабской республики Башар Асад на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, состоявшейся в Ханчжоу.

"Сирия стремится к развитию масштабного сотрудничества с Китаем во всех областях, - сказал он. - Поэтому мы приветствуем установление отношений стратегического партнерства между Дамаском и Пекином".

Асад поблагодарил китайское руководство за поддержку сирийского народа, страдающего от тяжелой экономической ситуации, вызванной послевоенной разрухой и санкциями Запада. "Я желаю дружественному китайскому народу дальнейшего научно-технического прогресса и новых цивилизационных побед", - подчеркнул он.

Сирийский лидер отметил, что его визит проходит "в исторический период, когда формируется многополярный порядок, который восстановит баланс и стабильность в мире". "Наш долг - воспользоваться этим моментом ради светлого и многообещающего будущего", - указал он.

"Мы с большой надеждой смотрим на конструктивную роль Китая на международной арене и отвергаем все попытки ослабить эту роль путем вмешательства во внутренние дела КНР и провоцирования напряженности в Южно-Китайском море или в Юго-Восточной Азии", - сказал Асад.