22 сентября, 09:38 СБУ заочно обвинила главу телерадиокомпании "Крым" по четырем статьям УК Украины

Вадим Первых обвиняется в действиях, направленных на захват государственной власти, в посягательстве на территориальную целостность Украины, коллаборационной деятельности, а также в оправдании действий России, которые на Украине расценивают как "агрессию"