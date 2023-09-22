22 сентября, 09:38

СБУ заочно обвинила главу телерадиокомпании "Крым" по четырем статьям УК Украины

Вадим Первых обвиняется в действиях, направленных на захват государственной власти, в посягательстве на территориальную целостность Украины, коллаборационной деятельности, а также в оправдании действий России, которые на Украине расценивают как "агрессию"

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения генеральному директору телерадиокомпании "Крым" Вадиму Первых. Об этом сообщается в Telegram-канале спецслужбы.

"Следователи Службы безопасности предъявили ему обвинения по четырем статьям Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении. Первых обвиняется в действиях, направленных на захват государственной власти, в посягательстве на территориальную целостность Украины, коллаборационной деятельности, а также в оправдании действий России, которые на Украине расценивают как "агрессию".

Ранее СБУ заочно предъявила обвинения по семи статьям УК Украины бывшему руководителю медиахолдинга ДНР Роману Беседину. 

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