СБУ заочно обвинила главу телерадиокомпании "Крым" по четырем статьям УК Украины

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения генеральному директору телерадиокомпании "Крым" Вадиму Первых. Об этом сообщается в Telegram-канале спецслужбы.
"Следователи Службы безопасности предъявили ему обвинения по четырем статьям Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении. Первых обвиняется в действиях, направленных на захват государственной власти, в посягательстве на территориальную целостность Украины, коллаборационной деятельности, а также в оправдании действий России, которые на Украине расценивают как "агрессию".
Ранее СБУ заочно предъявила обвинения по семи статьям УК Украины бывшему руководителю медиахолдинга ДНР Роману Беседину.