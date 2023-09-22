Министр спорта Индии отменил поездку на Азиатские игры в знак протеста Китаю

Некоторым индийским спортсменам из приграничного штата Аруначал-Прадеш ранее отказали в выдаче виз

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 сентября. /ТАСС/. Министр информации и по вопросам вещания, по делам молодежи и спорта Индии Анураг Сингх Тхакур отменил запланированный ранее визит в Китай на XIX Азиатские игры в знак протеста против отказа в выдаче виз некоторым индийским спортсменам из приграничного штата Аруначал-Прадеш. Об этом сообщил официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи.

"Правительству Индии стало известно, что китайские власти целенаправленно и заранее обдуманно подвергли дискриминации некоторых индийских спортсменов из штата Аруначал-Прадеш, отказав им в аккредитации и въезде на 19-е Азиатские игры в Ханчжоу в Китае", - заявил Багчи.

"В знак нашего протеста против действий Китая министр по делам молодежи и спорта, информации и вопросам вещания Индии отменил свой запланированный визит в Китай на Игры. Правительство Индии оставляет за собой право принять надлежащие меры для защиты наших интересов", - подчеркнул индийский дипломат.

Он заявил "о давней и последовательной позицией Индии, в соответствии с которой Нью-Дели решительно отвергает дифференцированное обращение с индийскими гражданами по признаку места жительства или этнической принадлежности". "Аруначал-Прадеш был, есть и всегда останется неотъемлемой частью Индии", - указал Багчи.

"В Нью-Дели и Пекине был подан решительный протест против преднамеренного и выборочного отношения Китая к некоторым нашим спортсменам. Действия китайской стороны нарушают как дух Азиатских игр, так и правила, регулирующие их проведение, которые прямо запрещают дискриминацию в отношении их участников", - добавил спикер индийского МИД.

Азиатские игры пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. Ранее газета The Times of India сообщила, что Китай не разрешил въезд в страну трем спортсменкам из штата Аруначал-Прадеш, которые входят в команду Индии по борьбе ушу. Спортсменки узнали, что им отказано в визах, 21 сентября, когда прибыли из Нью-Дели в Гонконг. Остальные восемь участников индийской команды получили китайские визы и уже находятся в Ханчжоу.

Штат Аруначал-Прадеш был образован после китайско-индийского пограничного конфликта в 1962 году. Индия с 1960-х годов оспаривает китайский суверенитет над 38 тыс. кв. км в районе союзной территории Джамму и Кашмир, КНР претендует на 90 тыс. кв. км в штате Аруначал-Прадеш.