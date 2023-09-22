Белоруссия отреагирует на блокаду грузо- и пассажиропотоков Латвией экономическими мерами

В МИД Белоруссии отметили, что решение Латвии "является очередным откровенно недружественным политизированным шагом"

МИНСК, 22 сентября. /ТАСС/. Белоруссия отреагирует на решение латвийской стороны о прекращении функционирования пункта пропуска "Урбаны-Силене" в том числе конкретными экономическими мерами. Об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД республики, поступившем в распоряжение ТАСС.

"Решение латвийской стороны о прекращении функционирования пункта пропуска "Урбаны-Силене" является очередным откровенно недружественным политизированным шагом, - говорится в сообщении. - Беларусь отреагирует на немотивированную блокаду грузовых и пассажирских потоков в том числе конкретными экономическими мерами".

В МИД подчеркнули, что попытки Риги обосновать это решение интересами укрепления охраны границы не выдерживают никакой критики, так как очевидно, что нелегальные мигранты не пользуются официальными пунктами пропуска, а несколько десятков высвобождающихся при этом офицеров латвийской погранслужбы едва ли способны кардинально усилить охрану границы. "Похоже на то, что данное решение было согласовано еще в ходе совещания министров внутренних дел стран Балтии и Польши в конце августа 2023 года в Варшаве", - считают в ведомстве.

При этом Минск по-прежнему открыт для нормального взаимодействия по линии компетентных ведомств. "Призываем власти сопредельного государства отказаться от деструктивной практики необоснованных обвинений и вернуться к равноправному взаимоуважительному диалогу с целью совместного решения глобальной проблемы миграции", - добавили в МИД Белоруссии.

Латвия вечером 19 сентября закрыла один из двух пограничных автодорожных пунктов пропуска на белорусской границе "в целях обеспечения целостности государственной границы и предотвращения угроз государству, связанных с нелегальной миграцией". Сопредельные с Белоруссией страны Евросоюза под различными предлогами приостановили работу нескольких автодорожных пограничных пунктов пропуска. В настоящее время на белорусско-литовской границе функционируют четыре из шести КПП, на границе с Польшей - два из шести. При этом без ограничений возможно движение пассажирского автотранспорта в пункте пропуска "Тересполь" ("Брест"), через "Кукурыки" ("Козловичи") Польша пропускает только грузовые автомобили, зарегистрированные в странах Евросоюза и Европейской ассоциации свободной торговли.