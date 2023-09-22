22 сентября, 10:03

В Ереване во время акций задержали и избили сына экс-президента Армении Кочаряна

ЕРЕВАН, 22 сентября. /ТАСС/. Силы специального назначения полиции Армении "Красные береты" в Ереване во время массовых акций задержали сына второго президента страны Роберта Кочаряна Левона. Как сообщил журналистам его адвокат Александр Кочубаев, Левона Кочаряна избили во время задержания, он госпитализирован.

"Левона Кочаряна сильно избили, в настоящее время его госпитализировали", - отметил он.

В армянском сегменте соцсетей есть ряд видеозаписей, где видно, что Кочаряна сначала задерживают, а потом избивают в машине. 

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